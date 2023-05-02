مالي تفوز على بوركينافاسو في بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين

بصم منتخب مالي على بداية مثالية في بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما المقامة في الجزائر، بتغلبه على نظيره منتخب بوركينافاسو 1/صفر مساء الاثنين، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة التي تستضيفها مدينة عنابة شرقي البلاد.

وسجل المهاجم ممادو دومبيا، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 25 بعد تمريرة من زميله انج مارسيال تيا.

وتضم المجموعة الثالثة أيضا منتخب الكاميرون الذي سيلاقي مالي الخميس المقبل في الجولة الثانية.

يذكر أن كاف استبعد منتخب جنوب السودان ( الذي كان سينافس في المجموعة الثالثة) من البطولة، بسبب ضمه لأكثر من 4 لاعبين تفوق أعمارهم 17 سنة، وهو ما لا يتوافق مع لوائح المسابقة.