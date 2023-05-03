نشطاء مناخ يحتلون قاعاتي محاضرات في جامعتين ألمانيتين

احتل نشطاء مناخ قاعتي محاضرات في جامعتين في مدينتي ميونخ وريجنسبورج جنوبي ألمانيا وطالبوا بنهج أكثر حزما في مواجهة أزمة المناخ وارتفاع تكاليف المعيشة.



وقالت متحدثة باسم جامعة ماكسميليان في ميونخ، إن نحو 30 شخصا احتلوا قاعة محاضرات في شارع شيلينج؛ وأفاد النشطاء من حركة "إنهاء الوقود الأحفوري ألمانيا" بأن هذه الأعمال الاحتجاجية هي جزء من الحملة الدولية "إنهاء الوقود الأحفوري: احتلوا" التي شارك فيها تلاميذ وطلاب من العديد من الدول الأوروبية.



وأضافت المتحدثة، أن إدارة الجامعة طالبت المحتجين بإنهاء احتجاجهم ومغادرة المبنى "وقد استجاب كل الأشخاص في القاعة لهذه المطالبة".



وذكرت أن الاحتلال ينتهك قانون المكان "إدارة الجامعة منفتحة دائما على أي حوار لكنها لا تقبل السلوك المخالف للقانون".



وقالت إن النشطاء لم يجروا اتصالا مباشرا مع إدارة الجامعة ولم يخطروا ممثلي الطلاب.



وفي واقعة أخرى، ذكرت حركة "إنهاء الوقود الأحفوري ألمانيا" أن العديد من الطلبة نزلوا باستخدام أحبال من السقف داخل قاعة محاضرات في جامعة ريجسنبورج وعلقوا لافتة في تلك الأثناء ووضعوا أرائك ونباتات في قاعة المحاضرات وعلقوا أرجوحة.



ولم يصدر عن جامعة ريجنسبورج تعليق على واقعة الاحتجاج بعد.



وأعلن التفتيش الشرطي في ريجنسبورج بعد ظهر اليوم، أن إدارة الجامعة تم إخطارها مسبقا باحتلال القاعة.