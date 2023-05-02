قال الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد وزير التموين، إن زيادة أسعار 31 سلعة تموينية، ليست زيادة حقيقية في الأسعار ولكن هي تغيرات سعرية وتصحيح للأسعار.

وأرجع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، السبب فيما أسماه بالتغيرات السعرية، معظم مكونات هذه السلع تأتي من الخارج الذي يشهد زيادات رهيبة في معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف بعد تخفيض قيمة العملة المحلية بنسبة 40%.

وأشار إلى أنه لضمان استمرارية الشركات في تقديم وإتاحة هذه السلع، ونظرًا لمصروفات الشحن والتأمين، كان لابد من ضبط أسعار هذه السلع، دون أي تأثير على وجودها وإمكانية إتاحتها وعرضها في الأسواق، واستمرار عمليات الإنتاج والاستيراد.

وأوضح أن القيمة الفعلية لقيمة الـ 50 جنيه الموجودة على البطاقة التموينية انخفضت بسبب التضخم وتحريك سعر الصرف، ولكنها تضمن تأمين الدولة لهذه السلع، منوهًا أنه تم زيادة مخصصات الدعم إلى 528 مليار جنيه من موازنة الدولة، ومخصصات الدعم من 90 مليار إلى 128مليار جنية في يونيو القادم.

وتابع حديثه بأنه تم زيادة سعر توريد أردب القمح من 375 جنيه إلى 1500 جنيه.

وأوضح أن زيادات السلع التموينية التي سيتم إقراراها طفيفة جدًا، معقبًا: «قيمة الخمسين جنيه وقوتها الشرائية انخفضت ولكن ما البيد حيلة لأن تزويد حجم الدعم هيزود حجم التضخم».