الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى «قفزة نوعية» في حماية المناخ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى "قفزة نوعية" في التدابير العالمية لحماية المناخ.



وناشد جوتيريش في رسالة عبر الفيديو المشاركين في حوار بيترسبرج للمناخ في برلين قائلا: "أرجوكم تحركوا الآن.. لقد غضضنا الطرف لفترة طويلة للغاية".



ويشارك في حوار بيترسبرج ممثلون من 40 دولة، من أجل الإعداد لمؤتمر المناخ العالمي القادم في دبي. وفي كل عام منذ عام 2010 يجمع حوار بيترسبرج بشأن المناخ مجموعة مختارة من البلدان للتحضير لمؤتمر المناخ العالمي في نهاية العام. وتم تسمية الحوار على اسم مكان انعقاد المؤتمر الأول في بون، على الرغم من أن الحدث يقام الآن في برلين.



وسيعقد مؤتمر المناخ العالمي المقبل لمدة أسبوعين اعتبارا من نهاية نوفمبر المقبل في دبي. والإمارات من بين أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم.



ومع ذلك يعتبر هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مقارنة بأوقات ما قبل عصر الصناعة هدفا غير واقعي بشكل متزايد في ضوء جهود حماية المناخ الراهنة. وأشار الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أنه من المحتمل أن يتم تجاوز الهدف لسنوات عديدة قبل أن ينخفض ​​متوسط ​​درجة الحرارة العالمية مرة أخرى - وذلك فقط إذا نفذت البلدان تدابير أكثر صرامة لحماية المناخ.