الصين تفعل استجابة طارئة للعواصف المطيرة مع التوقعات بهطول أمطار غزيرة

قامت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الثلاثاء، بتفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للعواصف المطيرة، إذ يتوقع أن تجتاح الأمطار الغزيرة أجزاء شاسعة من وسط الصين وشرقها خلال الأيام المقبلة.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المركز الصيني للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة منذ اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، من مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد ومقاطعة هوبي بوسط البلاد، وصولا إلى مقاطعات خنان وشاندونج وخبي وشانشي وآنهوي وجيانجسو وهونان وجيانجشي.



وستتحرك الأمطار نحو مقاطعتي تشجيانج وفوجيان من يوم الجمعة إلى يوم الأحد، بينما سيعود الطقس الجيد إلى الأجزاء بشمالي البلاد.



وتأثرا بالأعاصير السطحية، ستشهد المناطق المحيطة بملتقى نهر اليانجتسي ورافده نهر هان، إلى جانب المناطق الواقعة في شمالي الصين، رياحا قوية منذ يوم غد الأربعاء وحتى يوم الخميس.



ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من دخول المناطق المعرضة للفيضانات الجبلية في مقاطعات خبي وخنان وهوبي وآنهوي، ويدعون إلى الاستعدادات اللازمة لمواجهة مخاطر السلامة على الطرق التي تزداد حدتها تأثرا بالطقس الممطر خلال رحلات العودة في نهاية عطلة عيد العمال.



جدير بالذكر أن الصين يوجد بها نظام استجابة طارئة مكون من أربعة مستويات للعواصف المطيرة، حيث يمثل المستوى الأول الأكثر شدة.