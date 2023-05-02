 قفزت من الشرفة لتهرب.. التحقيق في سقوط ربة منزل من منزلها بعد احتجاز زوجها لها بالعجوزة - بوابة الشروق
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قفزت من الشرفة لتهرب.. التحقيق في سقوط ربة منزل من منزلها بعد احتجاز زوجها لها بالعجوزة

مصطفى بكر
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 2:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 2:45 م

 

تباشر نيابة العجوزة التحقيقات في واقعة سقوط ربة منزل من شرفة منزلها بعد احتجاز زوجها لها بمنطقة العجوزة.

واستدعت النيابة أسرة الضحية تمهيداً لسماع أقوالهم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

واستمعت النيابة إلى اعترافات الزوج، وقال إنه في يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية عنيفة بينه وبين زوجته بسبب خلافات زوجية، على إثرها احتجزها داخل غرفة النوم.

وأضاف أنه تواصل مع عائلتها وطلب منهم الحضور إلى منزل الزوجية ليشتكي لهم من زوجته، وبعد سماع الضحية للمكالمة، حاولت كسر باب الغرفة لكنها فشلت، فخرجت إلى شرفة الغرفة وقفزت من علو، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كان قسم شرطة العجوزة، تلقى إخطارا من المستشفى بوصول ربة منزل، مصابة بنزيف داخلي بالبطن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب السقوط من علو وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.


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