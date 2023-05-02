الزمالك يستعيد خماسي المنتخب الأولمبي في التدريبات

انتظم الخماسي حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم محمد "سكر" ومحمد حسام "بيسو" ومحمد نديم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للفترة المقبلة.

وغاب الخماسي عن التدريبات الجماعية للأبيض في الفترة الأخيرة بسبب مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في ودية الكونغو التي أقيمت بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وشارك الخماسي في جميع فقرات المران بشكل طبيعي