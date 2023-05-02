عمرو أديب يعلق على أزمة قرية SOS: اليتيم ده لحمنا وفي رقبتنا كلنا

علق الإعلامي عمرو أديب، على إخلاء دار أيتام قرية الأطفال «SOS» بمدينة نصر، قائلًا إن أبريل شهر تكريم اليتيم.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين: «نطلب من الدولة تخرج تقول ولادنا مش هيبقوا في الشارع، أو مش هنقدر نعمل حاجة، وأنا أول حد يلم تبرعات ونعمل حاجة وندخل نشتغل ونشيل».

وأضاف: «اليتيم ده لحمنا هو ذنبه إيه، ده في رقبتنا كلنا.. بكرة أجيب طابور من مصر مستعدين يشيلوا العيال دول على دماغهم وأنا أولهم، لكن قولوا لنا الحكاية قبل ما يجي يوم الجمعة وكل المحطات بتتفرج على العيال وهما بيمشوهم من المكان».

وأكد أن الدولة المصرية لن تسمح بطرد الموجودين في الدار، معقبًا: «قول على مصر اللي أنت عاوزه، إلا أنها دولة بلا قلب، مصر قلب وطلع له دولة، أومال اليومين دول واللي بيجرى إيه؟ تستضيف الناس وتحتضن البشر».

وأشار إلى قناعته القوية بعلاج الملف؛ لأنه أمر ليس صعبًا على الدولة المصرية، مضيفًا: «حكاية إن الأرض مطلوبة لعمل أبراح أو ملاهي أنا مش ضده، لكن أنا ضد إن هؤلاء الأطفال وأمهاتهم البديلة متلاقيش مكان».

واختتم: «طبيعي ندق ناقوس الخطر ونتكلم، وزارة التضامن بكل أعمالها العظيم رحيمة، ونطلب فقط تخرج تقول لو النموذج ده صعب ومحتاج صيانة، والأمر يتطلب نقلهم لمكان أكثر جدوى اقتصادية وأفضل».