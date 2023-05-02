الولايات المتحدة تفتح الباب أمام مشاركة ديوكوفيتش في فلاشينج ميدوز

يستطيع نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، الآن المشاركة في نسخة هذا العام من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بعدما أعلنت الولايات المتحدة رفع القيد الإلزامي لتناول لقاح كورونا على الوافدين إلى أراضيها.

ولم يتناول ديوكوفيتش اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولم يكن قادرا على دخول الولايات المتحدة قبل قرار رفع القيود.

وسيجرى تغيير السياسة المتبعة في الولايات المتحدة بهذا الشأن اعتبارا من 12 أمايو الجاري، وبذلك يتمكن يوكوفيتش المتوج بـ 22 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، من المشاركة في فلاشينج ميدوز المقررة في أغسطس المقبل، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وكان ديوكوفيتش صاحب الـ35 عامًا غاب عن بطولتي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة فيعام 2022 بسبب موقفه من تناول اللقاح.

وتقدم ديوكوفيتش بطلب للحصول على تصريح خاص للعب في الولايات المتحدة في أبريل الماضي، حيث أقيمت منافسات إنديان ويلز وميامي المفتوحة، لكنه لم ينجح في ذلك.

ولم يعد تلقي اللقاح إلزاميا لدخول أستراليا، وهو ما مكن ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، وقد توج بلقبها.

وأحرز ديوكوفيتش لقب بطولة أمريكا المفتوحة ثلاثة مرات في أعوام 2011 و2015 و2018 .