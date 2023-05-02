انتخاب الدكتور محمد الشرنوبي عضوا بهيئة مكتب مجمع اللغة العربية

أسفرت الانتخابات التي أُجريت أمس الإثنين على المقعد الشاغر بعضوية هيئة مكتب مجمع اللغة العربية - خلال اجتماع مجلس المجمع- عن فوز الدكتور محمد عبدالرحمن الشرنوبي بعضوية هيئة المكتب.

ويتألف مكتب المجمع من رئيس، ونائب الرئيس، والأمين العام، و4 يختارهم المجلس من أعضائه بأغلبية الحاضرين، ويكون ذلك لمدة 4 سنوات.

ويختص مكتب المجمع بتصريف أعمال المجمع المالية والإدارية وتنفيذ قراراته ومتابعته، وضبط أمواله وصيانتها وتثميرها، والنظر في مشروع الموازنة، وكذلك مشروع الحساب الختامي للمجمع، وتحديد المكافآت لمن يعاونون المجمع في أعماله من الخبراء وغيرهم.

والدكتور محمد عبدالرحمن الشرنوبي، صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز؛ فهو جغرافيّ، حصل على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، ونال شهادتي الماجستير والدكتوراه من الجامعة نفسها.

عُيِّن عبد الرحمن بقسم الجغرافيا بكلية الآداب، وتدرج في المناصب حتى صار عميدًا لها سنة 1994-2000م، واختير عضوًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، وعدة جمعيات وهيئات علمية داخل مصر وخارجها، ويشغل الآن الأمين العام للمجمع العلمي المصري، وأشرف على الكثير من الرسائل العلمية، وأعد بحوثًا عديدة لهيئات محلية ودولية.

كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات، وله مؤلفات منها: "الإنسان والبيئة"، و"جغرافية السكان"، و"سكان أمريكا والاتجاه نحو الثبات"، و"جغرافيا الوطن العربي"، و"مدن الشرق الأوسط: دراسة في التغير البنيوي"، و"الكارتوجرافيا ونظم المعلومات الجغرافية"، و"الخرائط ومبادئ المساحة"، و"خرائط التوزيعات البشرية"، و"التركيب السكاني لدول الخليج العربي"، و"مشكلات البيئة المعاصرة"، و"البيئة السياحية"، و"أطلس الوطن العربي"، وله كتب مترجمة منها: "الأبعاد الصحية للتصحر"، و"الأنثروبولوجيا السكانية"، و"سكان إيران".