الخارجية: تقدير ملحوظ من المنظمات الدولية لدور مصر في استقبال النازحين السودانيين

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «القرار الصادر عن جامعة الدول العربية اليوم، يطالب الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية، بتقديم الدعم لدول جوار السودان التي تستقبل الوافدين السودانيين عبر الحدود».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن الملف كان محل حوار بين سامح شكري، وزير الخارجية، مع الممثل الأعلى للشئون السياسية الخارجية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأكمل: «هناك تقدير نراه ملحوظًا من المنظمات الدولية والأمم المتحدة والشركاء في الدول المانحة، للدور الذي تضطلع به مصر في هذا الأمر، ويوجد استعداد دائم لتقديم الدعم لمصر في المرحلة المقبلة؛ لمساعدتها في هذا المجال».

وشدد على أن «الهدف الأساسي الآن، مرتبط باحترام الطرفين لوقف إطلاق النار، والوصول إلى هدنة مطولة ومستدامة تسمح بالتقاط الأنفاس، ونفاذ المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة».

ونوه أن «الأمر قد يتطور في مرحلة لاحقة لحوار أكثر تفصيلًا حول قضايا أخرى»، مختتمًا: «لكن تركيز جهود المجتمع الدولي تنصب حاليا في الأساس على إنفاذ وقف إطلاق النار واحترامه، ووضع ضمانات تكفل عدم خرق تلك الهدنة في أي مرحلة».