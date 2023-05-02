كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عقوبة شارب الخمر في الإسلام.

وقال الدكتور علي جمعة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد «يجب الاتفاق على أنه توجد جرائم يضع الشارع لها عقوبة منصوصة، وهناك جرائم أخرى لم يضع الشارع لها عقوبة مخصوصة، والنوع الثاني يصدر القاضي فيه عقوبة تعزيرية وفقا لما يراه».

وأضاف: «الإيذاء الجسدي كان يعتبر نوعا من العقوبات، إضافة إلى الحبس الذي مارسه عمر بن الخطاب، والغرامة والمصادرة والعزل، بصفة عامة التعزير واسع وهو يعني وضع العقوبة على الجريمة التي يذكر لها حد، وهي بمثابة فن القضاء».

وتابع مفتي الجمهورية السابق «توجد أحاديث بأن عقوبة شارب الخمر كانت 40 جلدة، وهي لا تعني الضرب بالكرباج السوداني، بل كان العرب يمسكون بشئ مثل قطعة قماش ويضربون بها كنوع من أنواع التنفير من الخمر، حتى جاء سيدنا علي وقال أرى أن من سكر هذى ومن هذى سب ومن سب قذف ومن قذف يجلد ثمانين وحول العقوبة إلى 80 جلدة، إذن تغيير العقوبة يشعرك أنها ليست العقوبة الشرعية بل تعزير».

وأردف: «العلماء اختلفوا حول ما إذا كانت العقوبة اجتهاد فتصبح مجرد تعزير فقط، أم أنها حد، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية دارس هذا الأمر، فاختار أحد القولين، هو لم يقل أن الخمر حلال، أو أنه لا توجد عقوبة للشارب».

وتابع حديثه: «الدكتور شوقي قال فقط إن العقوبة إما الضرب 40 جلدة أو 80 جلدة مثلما فعل سيدنا علي، وأن التعزير قد ينفذ بالحبس أو الحرمان من المادة المسكرة أو بالرفد من الوظيفة، لكن لا يوجد إنكار لحد من حدود الله، توجد عقوبة بصفة عامة وهذا ما تحدث عنه الدكتور شوقي علام، لذلك ما حدث ضجة ليس لها داعي».