زكي القاضي: مصطلح الهوية الوطنية شهد تعزيزًا كبيرًا على يد الرئيس السيسي

قال زكي القاضي المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إن المسارات التي فتحتها الدولة للشباب وللتدريب ولتطوير مهارات الشباب في كل المجالات، وضعتنا أمام مسؤولية أن نضيف رؤى مستقبلية لتطوير هذه المسارات.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن نسبة 90% من قضايا المحور المجتمعي قطعت فيها الدولة شوطا كبيرا، فهذا يعني أن نكمل ما بدأت الدولة.

وأوضح أن مصطلح الهوية الوطنية شهد تعزيزا كبيرا على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزاد اعتداد المصري بدولته واهتمامه بها، وأصبح هو السياق العام الحاكم للحوار الوطني، ليس حوارا نخبويا، بل أصبح حوارا يهتهم بأمور الناس جميعا.