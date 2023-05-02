جوتيريش: المشاركون في اجتماع الدوحة يتفقون على مواصلة الانخراط في جهود حل مشكلات أفغانستان

صرح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء، أن ممثلي 21 دولة ومنظمتين دوليتين اتفقوا في ختام اجتماع انعقد على مدار يومين بالعاصمة القطرية الدوحة على مواصلة الانخراط في جهود حل مشكلات أفغانستان والعمل سويا في هذا الشأن.

وأوضح جوتيريش أن استراتيجية الانخراط تسمح بتحقيق الاستقرار في أفغانستان ومواجهة شواغل مهمة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "نفهم جميعا شواغل وأوجه قصور بعضنا البعض".

وذكر جوتيريش أن وجود المنظمات الارهابية وغياب حقوق الانسان، ولاسيما حقوق النساء والفتيات، وانتشار تجارة المخدرات تمثل الشواغل الرئيسية للمشاركين في المؤتمر.

وأكد أن أفغانستان، التي شهدت تواجدا عسكريا دوليا على مدار عقدين، مازالت تمثل أكبر أزمة انسانية في العالم.

وقال إن "ستة ملايين طفل وامرأة ورجل في أفغانستان على بعد خطوة واحدة من ظروف تشبه المجاعة".

وانعقد مؤتمر الدوحة بعد فترة قصيرة من اعلان حركة طالبان، التي تتولى الحكم في أفغانستان، منع النساء الأفغانيات من العمل في منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية غير الحكومية.

وفي وقت سابق، هددت بعثة الأمم المتحدة الدبلوماسية في أفغانستان بالنظر في وقف مهمتها الشهر الجاري، إذا رفضت طالبان التراجع عن قرارها.

واستعادت حركة طالبان السلطة في أفغانستان بعد انهيار الحكومة السابقة في ظل انسحاب مشوب بالفوضى لقوات أمريكا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد في أغسطس 2021.

ومنذ ذلك الحين، فرضت طالبان قوانين وضوابط صارمة، من بينها حظر تعليم الفتيات والنساء بعد السنة الدراسية السادسة، والقت القبض على من انتقدوا هذا القرار بموجب ذرائع مختلفة.