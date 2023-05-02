توفيق عكاشة يحضر عزاء الفنان مصطفى درويش

بدأ منذ قليل، عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر يناهز 43 عامًا بعد توقف مفاجئ لعضلة القلب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث يستقبل العزاء عائلته.



وحضر الإعلامي توفيق عكاشة، وزوجته حريصين على تأدية واجب العزاء.



وحرص حتى الآن على الحضور الفنان إدوارد، جمال العدل، مدحت العدل، ولقاء الخميسي، وخالد سرحان، ووائل عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد داود وزوجته علا رشدي، الفنان ماجد المصري، أحمد فهمي، أحمد الشامي، آية سماحة، كمال أبو رية، محسن منصور، ولقاء سويدان، وغيرهم وملامح الحزن تملئ وجههم حزنا على فراق صديقهم الراحل مصطفى درويش.



جدير بالذكر أنه تم تشييع جنازة الراحل مصطفى درويش أمس الإثنين من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، وسط حضور كبير من الفنانين منهم "آسر ياسين وإسلام إبراهيم، ومحمود حافظ، وغيرهم".