عمران خان يؤكد مجددا استعداده للانتخابات إذا تم حل المجالس قبل 14 مايو

قال عمران خان رئيس حزب حركة إنصاف الباكستاني، إنه مستعد لانتخابات متزامنة إذا قامت الحركة الديمقراطية الباكستانية بحل كل المجالس قبل 14 مايو الجاري، وهو اليوم الذي حددته المحكمة العليا لانتخابات إقليم البنجاب.

وجاءت تصريحات خان اليوم الاثنين في الوقت الذي يستعد فيه حزب حركة انصاف والائتلاف الحاكم لعقد "جولة نهائية" من المحادثات غدا الثلاثاء بشأن موعد الانتخابات بناء على تعليمات المحكمة العليا، إلا أن قادة الجانبين أعربوا عن شكوكهم إزاء نتائج المفاوضات، وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.

وقد طلبت المحكمة العليا من الجانبين إجراء محادثات للتوصل إلى توافق بشأن إجراء الانتخابات في مختلف أنحاء البلاد بشكل متزامن، بعدما رفضت الحكومة تنفيذ أوامر المحكمة بشأن الإفراج عن أموال لجنة الانتخابات الباكستانية.

كانت أوزما بخارى ، زعيمة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز، قد صرحت أمس الأحد إنه لا توجد إمكانية لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، مشيرة إلى أن ذلك كان حلما لرئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، عمران خان.

وفي حديثها إلى قناة إخبارية خاصة، سلطت أوزما الضوء على أن الهدف الرئيسي لعمران خان هو العودة إلى السلطة من خلال إجراء انتخابات مبكرة وهو أمر غير ممكن، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس الباكستانية".

وقالت إنه يجب أن يحترم عمران خان مؤسسات البلاد ويجب أن يلتزم بسيادة القانون في المحاكم.

وأضافت أن عمران خان استخدم دائما لغة مسيئة عن الآخرين، لذا كان عليه أن ينظر أولا إلى ما فعله هو نفسه وأعضاء حزبه في فترة ولايته