أعلن نادي الزمالك اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كاس السوبر المصري أمام النادي الأهلي

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك - الصادر بحقه حُكم بعزله من منصبه - في فيديو عبر المركز الإعلامي للنادي، إن الزمالك لن يشارك في مهزلة - على حد قوله - وأنه من غير المقبول ما تم في أزمة عقوبة كهربا.

وقال مرتضى: "لا نأخذ قراراتنا من السوشيال ميديا.. قراراتنا بناء على مصلحة النادي، ثم مصلحة النادي وكرامته.. ولن يحافظ على مصلحة النادي أكثر من مجلسه المُنتخب من الجمعية العمومية."

وأوضح أن الجمهور الحقيقي هو من يرى قدرة المجلس على تحقيق مصالحه.

وأضاف أنه من باب الحفاظ على كرامة النادي رفض الاعتذار لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بنص رسالة وصلته، مفضلاً التعرض للحبس.

وتابع أنه سبق أن دعم قرار انسحاب سابق عندما يتعلق الأمر بالتجاوز في حق النادي، مثلما حدث في حضور الحكم السابق قدري عبدالعظيم

وأضاف: "عقوبة كهربا تأجلت أكثر من مرة.. الأمر يستفز جماهير الزمالك.. وأعتذر للجماهير الزملكاوية في مصر والإمارات عن عدم حضور الفريق لكن لا يمكن أن نلعب في هذه الظروف".

وواصل موجها حديثه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "أخدنا القرار الصح.. رغم التهديدات التي تأتي لي يوميا، بالعزل أو الإبعاد عن النادي.. ماذا فعلت عندما تم الحجز على 100 مليون جنيه لحساب النادي في بنك مصر".

واستطرد قائلا: "الزمالك نادٍ عريق من 1911، وليس صغيرا حتى يتم التعامل معه بهذه الطريقة.. لجان مالية للتفتيش على الزمالك؟! .. هو النادي فيه فلوس أساساً! ييجوا يفتشوا".