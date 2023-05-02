بريطانيا: نقابة السكك الحديدية لم تختر الإضراب يوم نهائي مسابقة يوروفيجن

قال زعيم نقابة السكك الحديدية البريطانية مايك لينش، إن إضرابات السكك الحديدية المقررة يوم نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، لم يتم تحديدها بشكل متعمد لمنع الناس من الوصول إلى المسابقة التي ستقام في مدينة ليفربول الإنجليزية.

وينظم أعضاء نقابة السكك الحديدية والنقل البحري والنقل إضرابا عن العمل يوم 13 مايو بعدما رفض الرئيس التنفيذي للنقابة العرض الأخير الذي يستهدف حل نزاع طويل بشأن الأجور.

ويؤثر الإضراب على 14 من مشغلي القطارات في مختلف أنحاء البلاد في نفس اليوم الذي تستضيف فيه ليفربول نهائي يوروفيجن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقال لينش، الأمين العام للنقابة إن الموعد كان اليوم الوحيد الذي يمكن أن يضرب فيه أعضاء النقابة عن العمل بسبب قواعد تحدد موعد الإضرابات

وتابع "السبب في تحديد هذا اليوم هو أنه آخر يوم من تفويضنا".

وأضاف "نحن لانختار الأحداث في نقابتنا".