رفع 160 طن مخلفات وصيانة أعمدة الإنارة وتسوية الطرق بقرى بني مزار في المنيا

تابع عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار في المنيا، الجهود المبذولة في أعمال النظافة ورفع المخلفات ورفع كفاءة الإنارة، حيث تم صيانة أعمدة الإنارة وتسوية الطرق بقرية شلقام، وقامت إدارة المخلفات الصلبة بمتابعة أعمال رفع المخلفات من المحطة الوسيطة إلى المقلب العمومي ورفع 160 طنا.

وقام عيد السيد محمد، رئيس الوحدة المحلية بقرية شلقام، بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتسوية الشوارع بالجليدر بقرية ساقولا، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة العامة بقرية شلقام وقرية بردونة وطريق المحيط.

وتم تكثيف حملات النظافة بدائرة الوحدة المحلية بشلقام وحي شرق مع رفع المخلفات؛ حفاظا على البيئة.