ميقاتي يشكر السعودية على رعايتها اللبنانيين العائدين من السودان

شكر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، المملكة العربية السعودية، على رعايتها اللبنانيين العائدين من السودان، وتأمين إقامتهم على أرض المملكة خلال رحلة العودة، كما شكر الأردن والإمارات ومصر على الوقوف الى جانب اللبنانيين.



تصريح ميقاتي جاء خلال اجتماعه، مع وفد من اللبنانيين العائدين من السودان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في السرايا الحكومية، بحضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ورئيس الجالية سعد الله ميقاتي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.



وجدد رئيس الحكومة الشكر إلى السعودية: "قيادة ومسؤولين، على رعايتها اللبنانيين العائدين وتأمين إقامتهم على أرض المملكة خلال رحلة العودة من السودان".



كما شكر ميقاتي: "المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومصر على الوقوف إلى جانب اللبنانيين في الظرف الصعب الذي عاشوه".



وتمنى رئيس الحكومة أن "تطوى صفحة الأحداث في السودان ويعود السلام والاستقرار إلى هذا البلد".



وكانت مواجهات أندلعت بين قوات الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في 15 أبريل الماضي، في العاصمة السودانية الخرطوم وفي مواقع أخرى من أنحاء البلاد، وتعذّر إجلاء اللبنانيين من السودان بسبب تلك المواجهات.



وساهمت المملكة العربية السعودية في عملية إجلاء اللبنانيين من السودان إلى مدينة جدة السعودية تمهيداً لعودتهم إلى لبنان، كما ساعد الأردن في إجلاء لبنانيين من السودان.