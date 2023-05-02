يوروبول: إغلاق سوق مخدرات دولي في الشبكة المظلمة

تمكنت الشرطة في تسع دول على جانبي المحيط الأطلسي من إغلاق سوق مخدرات في الشبكة المظلمة، وألقت القبض على 288 مشتبها به وصادرت ما تربو قيمته على 53 مليون دولار من النقود والعملات الرقمية، حسبما ذكرت وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة تطبيق القانون، التي تتخذ من لهاي مقرا لها، في بيان أنه تمت مصادرة 850 كيلو جراما من المخدرات و117 سلاحا ناريا.

وذكرت يوروبول: "تشمل المخدرات المصادرة أكثر من 258 كيلو جرامًا من الأمفيتامينات، و43 كيلوجراما من الكوكايين، و43 كيلو جراما من حبوب إكستاسي (إم دي إم إيه)، وما يربو على 10 كيلو جرامات من عقار الهلوسة (إل إس دي)".

وشملت العملية التي تحمل الاسم الكودي "سبيك تور" خطوات تكميلية منفصلة من النمسا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا والبرازيل والولايات المتحدة وسويسرا.

وذكرالبيان: "يوروبول تجمع معلومات استخباراتية بناء على مجموعة أدلة قدمتها السلطات الألمانية، التي ضبطت البنية التحتية الإجرامية للسوق في ديسمبر 2021".

وأضافت يوروبول أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد هوية المتورطين الآخرين أصحاب الحسابات على الشبكة المظلمة.

وأوضحت الوكالة أن سلطات تطبيق القانون تمكنت من الوصول إلى قوائم المشترين "كما أن آلاف العملاء في شتى أرجاء العالم معرضون للملاحقة الآن".