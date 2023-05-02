تطبيق التعارف الأمريكي تيندر ينسحب من روسيا

أعلنت شركة ماتش جروب الأمريكية المالكة لتطبيق التعارف والتواصل الاجتماعي تيندر انسحابها من روسيا بدعوى القلق على حالة حقوق الإنسان هناك.



وقالت ماتش جروب في بيان نشر في ساعة متأخرة مساء أمس "نحن ملتزمون باحترام حقوق الإنسان... علاماتنا التجارية تتخذ خطوات لتقييد الوصول إلى خدماتها في روسيا".



وتعتزم الشركة التي تمتلك تطبيقات تعارف مثل هينج وأوك كوبيد إلى جانب تيندر الخروج من روسيا بحلول 30 يونيو المقبل.



ويأتي قرار الانسحاب من روسيا متأخر نسبيا مقارنة بالشركات الأمريكية الأخرى التي انسحبت منها بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير من العام الماضي.



وشهدت الأسابيع والشهور التي تلت بدء الحرب موجة خروج أو وقف النشاط من جانب الشركات الغربية والأمريكية، مع إقرار حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحزم متتالية من العقوبات الاقتصادية على موسكو بسبب الحرب.