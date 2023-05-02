اعتذر مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل بالإمارات.

وجاء نص البيان الذي أرسله النادي في صورة خطاب موجه لاتحاد الكرة:

السيد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، ردا علي خطابكم المرسل لنا اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو، نود الإحاطة بأن لغة الخطاب ولهجته مرفوضة شكلا وموضوعا حيث إنها تصلح إنذارا بالحرب ولا تليق بأن تصدر من اتحاد لناد عريق أقدم من اتحاد الكرة نفسه وأكبر بأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره العظيمة من كل أعضاء اتحاد الكرة.

أما أن الاتحاد يمنح النادي مهلة 60 دقيقة للرد علي خطابكم أو إعلانكم الحرب علي النادي وفرقه الرياضية التي تشارك في مسابقات كرة القدم فهو أمر مضحك يدعو للبكاء.

فالذي يتخذ القرار وسلطة الرد علي خطابكم هو مجلس الإدارة الذي تفترضون أنه يجب جمعهم جميعا في خلال ٦٠ دقيقة وكأنهم عاطلون لاعمل لهم، نادي الزمالك أعلن قراره أمس على لسان رئيسه وهو أنه يعتذر عن المشاركة في مهزلة غير مسبوقة لا علاقة لها بمشاركة لاعب في المباراة من عدمه ولكن الاعتذار له علاقة باحترام القوانين.

واللوائح وإرساء العدالة بين جميع الأندية دون محاباة نادي أوحد علي حساب باقي الأندية له علاقة بكرامة ناد وكبريائه يتعرض لظلم بلغ مرحلة القهر لصالح ناد أوحد علي مدار 75 عاما منذ بدأت مسابقة الدوري العام 1948 له علاقة بناد ساعد لاعبا علي الهرب من ناديه رغم سريان عقده وضمه إلي فريقه وأخرج لسانه للجنة الانضباط الدولية وما زال يلعب رغم إيقافه دوليا.

له علاقة بلاعب أهان الملايين من جماهير الزمالك ووجه لهم ألفاظا وحركات بذيئة ورغم إيقافه 12 مباراة من قبل لجنة القيم والأخلاق إلا أن ناديه ورئيسه مصممان علي أن يشارك في مبارة السوبر مكافأة له علي تطاوله علي نادي الزمالك وجماهيره بل تعدي هذا الرئيس كل الحدود وبدلا من أن يعاقب لاعبه علي تصرفاته المشينة أقام دعوي أمام محكمة غير مختصة لإلغاء لجنة القيم والأخلاق.

مع أن سيادته على شاشات التليفزيونات هو الحارس الأمين علي هذه القيم وراعي الأخلاق في مصر بل والعالم كله، كيف يشارك الزمالك في هذه التمثيلية وهو يعلم أن لجنة التظلمات لا تملك تأجيل العقوبة بل كل ما تملكه أما أن تؤيد العقوبة أو تلغيها أو تخففها كما أن هذه اللجنة ليس من صلاحيتها أن تبحث في شرعية وجود لجنة الانضباط والقيم والأخلاق هذا ليس دورها وكل دورها أن تبحث هل هذا اللاعب أخطأ من عدمه وهل العقوبة ملائمة للخطأ؟.

لجنة التظلمات تعلم أن المادة ۲۷ فقرة ٢ من لائحة لجنة الانضباط توجب تنفيذ العقوبة فور صدورها ولا تملك أي جهة ومنها لجنة التظلمات إيقافها أو إرجاءها بل كل ما تملكه تأييدها أو تخفيفها أو إلغاءها أما إرجاء تنفيذها لمدة أسبوعين لحين أن تفصل محكمة غير مختصة في شرعية وجود لجنة الانضباط فهو أمر مخالف للوائح في مصر ولوائح الفيفا.

وأخيرا كيف يشارك نادي الزمالك في هذه المهزلة بعد خروج أحد الصحفيين بالصوت والصورة وهو يفضح مؤامرة طرفيها رئيس النادي الذي يرعي اللاعب الهارب ويتبني تصرفاته ويدافع عنها وبين اتحاد الكرة الذي أبلغ رئيس النادي أنه مستاء من قرار لجنة الأخلاق وأن العقوبة الموقعة علي اللاعب الذي أهان نادي الزمالك وجماهيره سيخففها ووعده أن اللاعب سيشارك في مباراة السوبر سابقا المهزلة حاليا.

أخيرا مجلس إدارة نادي الزمالك يعتذر أولا للشعب الإمارتي الشقيق ويعتذر لجماهير الناديين الذين حرصوا علي حضور المباراة وللملايين من عشاق الناديين في العالم الذين كانوا يأملون من خلال شاشات التليفزيون الاستمتاع بمباراة بجد وليس تمثيلية هزلية بمشاهدة لاعبي القطبين الكبيرين.

لكل الأسباب السابقة يعتذر نادي الزمالك عن الإشتراك في مباراة علي حساب كرامته وكبريائه، وسنلتقي قريبا أمام الفيفا لوضع حد للظلم والمحاباة والمجاملات الفجة وضرب القوانين واللوائح عرض الحائط لصالح نادي أوحد علي رأسه مائة ريشة هذا بالإضافة الي التنمر والعنصرية ضد بعض لاعبيه.