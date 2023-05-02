باكستان تعلن انتهاء إجلاء جميع رعاياها من السودان

أكدت وزارة الشئون الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم إجلاء أكثر من 1000 باكستاني من دولة السودان بأمان، مضيفة أن "عمليات الإجلاء إلى خارج الدولة التي ضربتها الحرب، قد انتهت".

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن وزارة الشئون الخارجية الباكستانية، قولها في بيان مقتضب، إنه رغم انتهاء عملياتها في السودان، فإن عمليات الإجلاء عبر جدة ستستمر حتى يتم إعادة جميع الباكستانيين إلى بلادهم بأمان.

وفي البيان، أعربت وزارة الشئون الخارجية الباكستانية عن شكرها للصين والمملكة العربية السعودية، على مساعدتهما في عمليات الإجلاء.

وكتبت وزارة الشئون الخارجية على موقع تويتر: "لقد نجحنا في إجلاء أكثر من 1000 باكستاني من السودان بأمان، وبهذا انتهت عمليات الإجلاء من السودان".

وبدء القتال بين الرئيس الفعلي للسودان عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، بمساعدة الجيش منذ 15 أبريل الماضي.

وقُتل مئات الأشخاص منذ بدء القتال، وفر الآلاف من البلاد، وأطلقت الحكومات من جميع أنحاء العالم بعثات إجلاء لنقل مواطنيها جوا إلى أماكن آمنة.

وكان طرفا الصراع قد وافقا على تمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى أمس الأول الأحد، لمدة 72 ساعة بوساطة أمريكية وسعودية.