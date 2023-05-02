المفوضية الأوروبية تسمح لهولندا بشراء حصص من ماشية المزارعين

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منحت المفوضية الأوروبية الحكومة الهولندية اليوم الثلاثاء، إذنا لشراء حصص من ماشية المزارعين الذين تنتج حيواناتهم كميات فائقة من مركبات النيتروجين في برنامج تبلغ إجمالي قيمته 1.5 مليار يورو (1.6مليار دولار).

وتعتزم الحكومة شراء حوالي 3 آلاف مزرعة مواشي مسؤولة عن تلويث مناطق المحميات الطبيعية بانبعاثات النيتروجين، على أن تعرض على المزارعين ما يصل إلى 120% من القيمة السوقية لمزارعهم.

وسيحصل مزارعون آخرون، تمثل مواشيهم ضررا أقل، على 100% من القيمة السوقية مقابل مزارعهم.

وتهدف الخطوة إلى حل نزاع مستمر منذ أمد طويل.

وذكرت المفوضية: "بموجب المخططات، يضمن المستفيدون أن إنهاء قدرتهم الإنتاجية حتمي ونهائي، وأنهم لن يبدأوا نفس نشاط التربية في مكان آخر في هولندا أو داخل الاتحاد الأوروبي".

ووصفت المفوضية المخططين بأنهما "ضروريان وملائمان لتحسين الظروف البيئية للمناطق المستهدفة".

وتضررت مناطق المحميات الطبيعية الهولندية بسبب التلوث الناجم عن الأمونيا (إن إتش 3) وثاني أكسيد النيتروس (إن 2 أو)، حيث تعد الماشية أكبر مساهم في الأمونيا بشكل خاص.

وتهدف حكومة رئيس الوزراء مارك روته إلى خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول 2030، ويعني هذا إغلاق 30 % من مزارع الماشية.