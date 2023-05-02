قال سهيل العريفي مسؤول تنظيم مباراة السوبر المصري 2023، ومدير قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي، إن هناك فنانا كبيرًا سيحيي حفل البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر المصري على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، مساء يوم الجمعة القادمة.

وأضاف العريفي في تصريحات تليفزيونية: «ننتظر وصول الأهلي والزمالك إلى الإمارات اليوم الثلاثاء، وتم الحجز لهما، وهناك فعاليات خاصة قبل مباراة السوبر».

وتابع: «سيكون هناك فنان مصري كبير، وهو مفأجاة بالنسبة للجماهير، وسيتم الكشف عن اسمه في الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء».

وأتم: «نسخة كأس السوبر المصري تم تصنيعها في العاصمة الإنجليزية لندن، ومن المقرر أن تصل إلى أبو ظبي غدًا الأربعاء».