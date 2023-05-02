خالد عبد العزيز: حالة الحوار الوطني يجب استمرارها

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنه يتمنى أن يصبح الحوار الوطني حالة مستمرة دائمًا وليس حالة مؤقتة، مشيرًا إلى ضرورة أن يصبح المناخ الدائم في مصر هو الحوار الوطني، مشددًا على ضرورة تطبيق الممارسة السياسية الديموقراطية الحقيقية داخل الأحزاب السياسية.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره في برنامج «كلام في السياسية»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يجب العمل على بناء كوادر حزبية سياسية لأن ذلك الأمر سيكون له تأثير قوى داخل الحزب وخارجه، و ضرورة تحديد وقت زمنى لتنفيذ التوصيات التي تصدر عن الحوار الوطني، لمجابهة التحديات التي تواجه الوطن.

وعن أهمية لجنة العفو الرئاسي، ذكر أن لها أهمية في الشارع المصري لما تقدمه من بُعد إنساني واجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة تحويلها إلى مؤسسة للعفو وليس لجنة لأهميتها الكبرى في الشارع المصري، موضحًا أن الأحزاب تشهد بعض المشاكل بسبب عدم وجود صف ثاني من الكوادر، وكذلك سيطرة مراكز السلطة داخل الأحزاب.