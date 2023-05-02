محافظ الإسكندرية: تنفيذ 97 إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالموجة 21

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية اليوم الثلاثاء، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة، ووضعه في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية لتنفيذ الحملات.

ةشددت المهندسة جيهان مسعود، على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى، فيما تم تنفيذ 97 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة منذ بدأ تنفيذ الموجة 21.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن موجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة 21 مستمرة بشكل يومي؛ حيث تم البدء في إزالة التعديات بنطاق مركز ومدينة برج العرب وحي منتزه أول، وأن موجة الإزالة 21 بدأت في 29 أبريل الماضي، بتنفيذ 19 قرار إزالة لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والري، وفي يوم 30 ابريل تم تنفيذ 78 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة بجهة الولاية نفسها.