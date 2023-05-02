عادة ما تكون حفلات التتويج المناسبة التي ترتدي فيها الإناث بالعائلة الملكية مجوهراتهن الأكثر إبهارا. ومع ذلك، تخطط أميرة ويلز، كيت ميدلتون للخروج عن التوقعات في وستمنستر آبي، السبت المقبل، بعدم ارتداء تاج في المناسبة الملكية الأكثر إثارة منذ 70 عاما وهي مراسم تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، يعتقد أن كيت ميدلتون تخطط لارتداء تاج من الزهور. وستكون البادرة الجريئة والمبتكرة سابقة في تاريخ العائلة الملكية، تخيب آمال الذين يتطلعون لرؤية أفخم عرض للجواهر الملكية على مدار جيل.

وتسرى شائعات داخل دوائر القصر الملكي تفيد بأن نساء العائلة الملكية لن ترتدين التيجان المعتادة المرصعة بالألماس.

وذكرت "التايمز" أن القرار باختيار إطلالة الزهور ستتماشى تماما مع التتويج الذي يعكس إيمان الملك تشارلز بأهمية الاستدامة وحبه للطبيعة.

وستتضمن اللمسات الأخرى قرار الملك بإعادة استخدام عروش قديمة بدلا من صنع أخرى جديدة، كما جرت التقاليد. ويعتقد أيضًا أن عرض الزهور في الكنيسة سيكون مستداما، باستخدام زهورا من بريطانيا وعدم استيراد أي نوع من الخارج.

ومن غير المعروف بالضبط شكل تاج الزهور الذي ستضعه أميرة ويلز، بالرغم من أن مثل هذا التاج كان أحد الاقتراحات (الخاصة بإطلالتها في الحفل). ورفض قصر كينسيجتون التعليق أو تأكيد أنها لن ترتدي تاجا.

ومع ذلك، بحسب "التايمز"، إذا ارتدت شيئا طبيعيا في شعرها بدلا من التاج المفضل لها "عقدة العشاق"، يمكن أن يقدم ذلك لافتة غير متوقعة فى قداس يعتبر ذروة الاحتفال الملكي الرسمي.

ورجح هوجو فيكرز، وهو مؤلف عدة سير ذاتية ملكية، أن يكون الهدف من تلك الخطوة أن "يكون التركيز بأكمله على الملك والملكة".

وخلال تتويج الملكة إليزابيث عام 1953، ارتدت الأميرة مارجريت، ودوقة جلوستر، ودوقة كينت، تيجانا، في حين ارتدت الملكة الأم دائرة من التاج الذي ارتدته في حفل تتويج الملك جورج السادس عام 1937.