وزيرة الإعلام الباكستانية: لا يمكن لأحد نزع سلطة التشريع من البرلمان

قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب، اليوم الثلاثاء، إنه تم تقديم نظام يتسم بالشفافية والعدل من خلال التشريع الأخير للبرلمان بتعديل المادة 184 (الفقرة الثالثة).



وقالت الوزيرة في بيان إن "البرلمان سيذهب إلى أي مدى لحماية سلطاته الدستورية".



وأكدت أن البرلمان لديه الحق في حماية حقوقه الدستورية والدفاع عنها بشكل كامل، مضيفة أن لا يمكن لأحد أن ينزع سلطة التشريع الدستورية الخاصة بالبرلمان.



ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس الباكستانية"، عن الوزيرة قولها إن سلطة القضاء هي تفسير الدستور والقوانين، إلا أنه ليس لديه الحق في إعادة كتابة الدستور أو فرض قيود على السلطة التشريعية للبرلمان.



وأوضحت الوزيرة أن التشريع المرتبط بالمادة 184 (الفقرة الثالثة لا يحد من سلطات أو استقلال القضاء).