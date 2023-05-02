انتظام أعمال توريد القمح بشون وصوامع مراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، بالتنسيق مع مديرية التموين، والجهات المعنية، جهودها لمتابعة سير العمل وانتظام أعمال توريد محصول القمح بـ 42 موقعا تخزينيا "سواء شون أو صوامع الحكومية"، لعام 2023 نظر لما يمثله القمح من أهمية كأحد المحاصيل الاستراتيجية الحيوية، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.



من جانبه تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، انتظام أعمال توريد محصول القمح بشونتي "ديرمواس ودلجا"، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات في الإجراءات مع إحكام الرقابة على التوريد والالتزام بالمواصفات والمعايير المتبعة في هذا الشأن، ومشدداً على الالتزام بمعايير الاستلام والمواصفات التي ينظمها القانون مع ضرورة تواجد كافة أعضاء اللجان المشكلة لهذا الغرض.



وفي السياق نفسه تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة أعمال توريد القمح، مؤكداً استمرار المتابعة، بمواقع تخزين الأقماح، مشدداً على الالتزام بضوابط التخزين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة.