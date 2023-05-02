شركة خاصة بابن الرئيس النيجيري المنتخب تشتري قصرا في لندن بـ11 مليون دولار

قامت شركة خاصة بابن الرئيس النيجيري المنتخب، بشراء قصر في لندن بقيمة 11 مليون دولار، كانت حكومة سلفه تسعى إلى مصادرته في إطار التحقيقات القائمة بشأن واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، وفقا لما ورد في وثائق لم يكشف عنها من قبل، تخص الشركة الموجودة في المملكة المتحدة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأنه ليس هناك ما يشير إلى أن الرئيس المنتخب، بولا تينوبو، متورط بصفة شخصية في الاستحواذ على القصر في عام 2017.

وكان رئيس البلاد الحالي، محمد بخاري، زاره هناك في أغسطس عام 2021، بعد نحو أربعة أعوام من إتمام عملية الشراء.

جدير بالذكر أن تينوبو، الذي من المقرر أن يتولى منصب رئيس البلاد هذا الشهر، لطالما تم استجوابه بشأن مصدر ثروة عائلته.