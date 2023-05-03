حركة لحماية المناخ تشيد بمحادثاتها مع وزير النقل الألماني

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أشادت حركة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ باللقاء الذي عقدته مع وزير النقل الألماني فولكر فيسينج اليوم الثلاثاء، لكنها أعلنت اعتزامها استئناف احتجاجاتها.

وفي أعقاب اللقاء، قالت الناشطة ليا بوناسيرا: "كانت محادثة اليوم مع وزير النقل محترمة على المستوى الإنساني ومثمرة للغاية" مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إجراء محادثة أخرى في منتصف مايو الجاري".

وأضافت بوناسيرا، أن الحركة تعتزم مواصلة الاحتجاج وشبهت الاحتجاج بالإضراب الذي تقوم به نقابة عمالية من أجل فرض نتيجة معينة بخصوص اتفاقات الأجور.

وأوضحت بوناسيرا أن المحادثة مع فيسينج تناولت مطالبات الحركة بوضع حد أقصى للسرعة على الطرق السريعة وطرح نسخة جديدة من تذكرة المواصلات المخفضة فئة الـ9 يورو وتأسيس مجتمعي يتم انتخاب أعضائه للتعامل مع قضية المناخ.

وقالت بوناسيرا إن الحركة أمكنها أن تشرح مرة أخرى إلحاح أزمة المناخ والحاجة إلى التحرك السريع.

يذكر أن الحركة تنظم مرارا احتجاجات تعرقل حركة السير من أجل لفت الانتباه إلى مطالبها المنادية بحماية أسرع وأكثر صرامة للمناخ.

وعادت الحركة اليوم لتعطيل حركة السير في العاصمة الألمانية برلين اليوم.