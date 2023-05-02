محمد الحسيني يطالب وزير الأوقاف بالاهتمام بمساجد المناطق الشعبية

قال النائب محمد الحسيني، إن وزير الأوقاف عليه إحلال وتجديد المساجد العادية الخاصة بالمواطنين، وليس المساجد "الدرجة الأولى"، نحتاج إعادة بناء مساجد صفط اللبن وبولاق، لأن عمارة بيوت الله لا تحتاج إلى ظهور تليفزيوني وإنما الذهاب للمناطق الشعبية بخدمات حقيقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، خلال مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وتابع الحسيني: الأموال والدعم موجود في الوزارة، لكنه غير موجود على أرض الواقع، يجب أن يكون هناك إصلاح حقيقي في الوزارة، ورفع كفاءة في الأداء بشكل ملموس.