أستاذ أمراض قلب: أسباب الموت المفاجئ كثيرة خاصة في السن الصغير

قال الدكتور حسام الحصري، أستاذ أمراض القلب بالقصر العيني، إن «أسباب الموت المفاجئ كثيرة خاصة في السن الصغير»، لافتًا إلى أن «معظمها أمور جينية ووراثية، متعلقة ببعض الأمراض التي تؤدي إلى توقف القلب».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن تضخم عضلة القلب الوراثي من بين تلك الأمور، وكذلك متلازمة وولف باركنسون وايت WPW.

ونوه أن الكوليسترول والضغط والسكر أمراض تؤدي إلى انسداد في الشرايين، مضيفًا: «أكثر سبب للوفاة في السن الصغير الأمور الوراثية، ونراها خاصة في الرياضيين، لذلك تجرى لهم فحوصات قبل المشاركة في الأنشطة الرياضية بالذات العنيفة».

وأوضح أن الشخص يمر بمرحلتين أثناء النوم؛ الأولى «حركة العين البطيئة»، والتي ينخفض فيها النبض والضغط حماية للقلب، قائلًا إن الثانية «حركة العين السريعة»، التي تحدث ما قبل الاستيقاظ والأحلام والكوابيس.

وذكر أن «الشخص الذي لا ينام جيدًا، يعاني من عدم اتزان بين المرحلتين»، منوهًا أن استيقاظه بشكل مفاجئ، قد يؤدي إلى ارتفاع الضغط والنبض، وبالتبعية أزمة قلبية نادرة.

وأكمل: «حتى لو القلب والنوم طبيعي، لو الشخص استيقظ فجأة فالأمر يؤدي لارتفاع نبض القلب مؤثر على المدى الطويل، لكن لو هناك مشكلة في القلب فقد يحدث انسداد شرايين أو اضطراب يؤدي إلى توقف القلب».