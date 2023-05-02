الغندور: الزمالك سيتقدم بشكوى إلى فيفا ضد الأهلي واتحاد الكرة

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قال خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمالك، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء سيتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضد النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري خلال الساعات القادمة.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بطعن إلى المحكمة الإدارية العليا في الساعات الماضية، ضد شرعية لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، بعد إصدار عقوبة الإيقاف للاعب الفريق الأحمر محمود كهربا.

وأضاف الغندور في تصريحات لقناة ناديه: «إدارة الزمالك تواصلت مع محامي إيطالي شهير، من أجل تولي ملف شكوى الفريق الأبيض إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضد النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري».

وتابع الغندور: «الزمالك سيشكو الأهلي بسبب اللجواء إلى القضاء المدني في شأن رياضي، من أجل وقف عقوبات صادرة من جهة رياضية ضد لاعب مدان».

وأتم: «كما ستشكو إدارة الزمالك أيضًا النادي الأهلي وجماهيره إلى فيفا، بسبب الهتافات المسيئة ضد محمود شيكابالا لاعب الفريق الأبيض».