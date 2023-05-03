توقعات بضرب عواصف رعدية وبرق معظم ولاية راجستان الهندية

من المرجح أن تتعرض معظم مناطق ولاية راجستان، شمال غربي الهند، لعواصف رعدية وبرق خلال الأيام الثلاثة المقبلة بسبب اضطرابات جوية غربية نشطة.



وذكرت وكالة تراست أوف إنديا الهندية، أن هيئة الأرصاد الجوية الهندية أصدرت إنذارا من اللون الأصفر بشأن حدوث عواصف رعدية وبرق في معظم مناطق الولاية على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.



ووفقا للهيئة فقد تم تسجيل 12.6 مللي متر من الأمطار في بهيلوارا، و8.5 مللي متر في دهولبور، و 7.8 مللي متر في بارمر، و5 مللي مترات في بانسوارا، و2.5 مللي متر في دونجاربور، ومللي متر في هانومانجاره من الصباح حتى مساء اليوم الثلاثاء.