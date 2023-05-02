ضبط 2827 مخالفة خلال حملات على الأسواق والمخابز البلدية بالمنيا خلال أبريل

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 2827 مخالفة متنوعة، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، والتي نظمتها المديرية على مدار شهر ابريل الماضي، لضبط الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة للوقوف على سلامة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج وقمع عملية الغش والتدليس والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية للمستهلكين.

من جانبه استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، جهود المديرية خلال أبريل الماضي.

وأوضح أن الحملات التموينية أسفرت عن تحریر 2376 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية منها 775 إنتاج خبز ناقص الوزن، و287 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و36 مخالفة توقف دون عذر، و35 تصرف وتجميع، و63 عدم وجود سجلات و1180مخالفة أخرى.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه في مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير 451 مخالفة منها 114 لعدم الإعلان عن الأسعار، 19 مخالفة للبيع بأسعار أزيد، و25 بدون صلاحية، و12 بدون ترخيص، ومخالفتي أسطوانات و36 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ذبحها خارج المجازر الحكومية، و97 مخالفة لقانون 113 و31 لتجار تموينيين وتحرير 13 مخالفة مواد بترولية وحالتي غش تجاري، و100 مخالفة أخرى.