فولفسبورج يعبر أرسنال ويصعد لمواجهة برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

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بلغ فريق فولفسبورج الألماني نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بفوزه على مضيفه ارسنال الإنجليزي 5 /4 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي.

وفاز فولفسبورج على ملعب ارسنال 3 /2، مساء الاثنين، في مباراة الإياب بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 2 /2، ليتفوق الفريق الألماني 5 /4 في مجموع اللقاءين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما ليتم التمديد لوقت إضافي، حسمه فولفسبورج لصالحه.

وقلب فولفسبورج تأخره بهدف إلى فوز مثير ليصعد لملاقاة برشلونة الإسباني في المباراة النهائية يوم الثالث من يونيو المقبل.

وتقدمت ستينا بلاكستينيوس بهدف لارسنال في الدقيقة 11 لكن جيل رورد أدركت التعادل لفولفسبورج قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأضافت أليكساندرا بوب الهدف الثاني لفولفسبورج في الدقيقة 58 ثم تعادلت جينيفير بياتي لارسنال في الدقيقة 75.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي حسمه فولفسبورج لصالحه بهدف باولين بريمر في الدقيقة 119.