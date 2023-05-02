بلغاريا: هجوم بالمتفجرات يستهدف قافلة سيارات تابعة للمدعي العام

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قال محققون في صوفيا اليوم الاثنين، إن هجوما بالمتفجرات استهدف موكب المدعي العام البلغاري إيفان جيشيف ،المثير للجدل سياسيا.

ولم يصب جيشيف في الانفجار العنيف الذي وقع بعد ظهر اليوم الاثنين.

وأوضح نائب المدعي العام بوريسلاف سارافوف أن العبوة الناسفة كانت مليئة بكرات معدنية وأنه كان من الممكن أن تكون مميتة، :" واضح أن الهجوم تم إعداده بشكل احترافي".

وأضاف سارافوف، الذي يرأس وكالة التحقيق في تلك الدولة الأوروبية، من حسن الحظ أن جيشيف وعائلته لم يلقوا حتفهم جميعا.

وقالت مصادر رسمية، إن العبوة الناسفة انفجرت بجوار طريق ريفي قرب بلدة ساموكوف الواقعة على مسافة نحو 50 كيلومترا جنوب العاصمة صوفيا.