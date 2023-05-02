 احتفالا بعيد العمال.. مركز شباب ديرمواس بالمنيا يكرم 25 عامل نظافة وخدمات معاونة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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احتفالا بعيد العمال.. مركز شباب ديرمواس بالمنيا يكرم 25 عامل نظافة وخدمات معاونة

ماهر عبدالصبور:
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 11:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 11:39 ص
كرم مركز شباب مدينة ديرمواس بالمنيا بعيد العمال، 25 من عمال الخدمات المعاونة والنظافة، سواء من عمال مركز الشباب أو النادي الرياضي أو مجلس مركز ومدينة ديرمواس، وتم توزيع شهادات التقدير والهدايا؛ تكريما لهم في عيد العمال.

حضر التكريم عدد كبير من العمال والموظفين، وعلى رأسهم عامر طه آدم رئيس مجلس مركز ومدينة ديرمواس، والدكتور عامر شلبي مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بالمجلس، بضيافة عبدالرحمن فوزي العربي مدير إدارة شباب ديرمواس، وسمير كامل رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة ديرمواس، وبهاء رجاء نائب الرئيس، ومحمد هاشم مدير مركز شباب مدينة ديرمواس.

يذكر أن مصر بدأت رسميًا الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو 1964، بعد قرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، واعتبار هذا اليوم عطلة رسمية، وإقامة احتفال يتمثل في إلقاء الرئيس خطابا سياسيا أمام قيادات النقابيين من العمال، ويُعدّ الأول من مايو يوم عطلة رسمية في 107 دول حول العالم على الأقل، ما يمثل 67% على الأقل من سكان العالم.

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