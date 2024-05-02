سيمنس سوف تورد قطارات لأول سكة حديد فائقة السرعة في أمريكا

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من المقرر أن تورد عملاق التكنولوجيا الألمانية "سيمنس" قطارات لأول سكة حديد فائقة السرعة في الولايات المتحدة.

وأعلنت سيمنس في الساعات الأولى من اليوم الخميس، أنها اختيرت بوصفها أفضل مقدم عطاء، مما يعني أن المفاوضات بشأن التعاقدات النهائية جارية الآن.

وتشتمل الصفقة على تسليم عشرة قطارات سوف تربط لاس فيجاس بكاليفورنيا الجنوبية ، بسرعات أكثر من 350 كيلومترا في الساعة.

وكانت عدة شركات عالمية قدمت عطاءات.

وقال الرئيس التنفيذي لسيمنس موبليتي، مايكل بيتر، إن الشركة فخورة باختيارها كأفضل مقدم عطاء "لبناء أول قطار حقيقي فائق السرعة في أمريكا، /أمريكان بيونير 220/".

وسوف يكون القطار تطويرا آخر لمنصة فيلارو المستخدمة في أوروبا، وهو أيضا الأساس للقطارات الفائقة السرعة ما بين المدن (أي سي ايه).

وفي حال الانتهاء من التعاقد بشكل ناجح، فسوف يتم تصنيع القطارات في الولايات المتحدة.