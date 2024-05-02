كل ما تريد معرفته حول مستشفى بداية للخصوبة وأطفال الأنابيب

تًعد مستشفى بداية للخصوبة وأطفال الأنابيب من أبرز المراكز الطبية المتخصصة في مجال علاج العقم وتأخر الإنجاب، فقد كان مركز بداية رائدًا في هذا المجال لأكثر من 25 عامًا، حققت من خلالها العديد والعديد من عمليات الحقن المجهري الناجحة، فضلا عن كونها ساهمت في علاج الكثير من أمراض الذكورة وكذلك أمراض النساء، دعونا نتعرف على أبرز المزايا والخدمات في مركز بداية للخصوبة وأطفال الأنابيب.

أهم الخدمات المقدمة من خلال مستشفى بداية:

1. أطفال الأنابيب، حيث تعد مستشفى بداية للخصوبة متخصصًا في تقديم خدمات أطفال الأنابيب، وهي إجراءات تساعد الأزواج على تحقيق الحمل عن طريق تلقيح البويضة خارج الجسم وإعادتها إلى رحم المرأة، و يشمل ذلك تقنيات مثل تلقيح البويضة في المختبر (IVF)، وتحقيق الحمل بالحقن المجهري (ICSI)، وتجميد الأجنة وغيرها.

2. فحوصات الخصوبة، حيث يوفر مركز بداية مجموعة واسعة من الفحوصات والتشخيصات لتقييم الخصوبة للأزواج، بما في ذلك تقييم المبايض والبويضات، وفحص الأنابيب، واختبارات هرمونية.

3. ومن بين أبرز الخدمات التي يقدمها المركز، هي تقديم استشارة متخصصة للأزواج المعالجة، حيث يتم تقييم حالتهم الصحية وتوفير خطة علاج ملائمة وفقًا لاحتياجاتهم الفردية، و تحديد العلاج المناسب فقًا للحالة الصحية.

4. كما يعمل في مستشفى بداية فريق من الأطباء المتخصصين في مجال الخصوبة وأطفال الأنابيب، بما في ذلك أخصائيو الأمراض النسائية وطب الأجنة وأطباء الجراحة التناسلية، يعمل هؤلاء الأطباء بالتعاون مع فريق طبي متعدد التخصصات لتقديم الرعاية الشاملة للأزواج.

أهم مزايا مركز بداية للخصوبة وأطفال الأنابيب

مستشفى بداية للخصوبة وأطفال الأنابيب يتميز بعدة مميزات تجعله مركزًا طبيًا مرموقًا في مجال الخصوبة وعلاج العقم. إليك بعض المميزات الرئيسية:

· يتمتع مستشفى بداية بفريق طبي متخصص وذو خبرة في مجال الخصوبة وأطفال الأنابيب، و يشمل الفريق أطباء الأمراض النسائية وطب الأجنة وأطباء الجراحة التناسلية، الذين يعملون بجدية واحترافية لتقديم رعاية متميزة للأزواج.

· كما تستخدم المستشفى أحدث التقنيات والطرق العلاجية في مجال الخصوبة وأطفال الأنابيب، مما يضمن أعلى نسبة نجاح لعمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب.

· يهتم مركز بداية للخصوبة وأطفال الأنابيب بتقديم الرعاية المتكاملة للأزواج، بدءًا من التشخيص والاستشارات الطبية وصولاً إلى العلاج ومتابعة الحمل، كما يتم توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأزواج خلال رحلتهم للحمل والإنجاب.

· ولعل أبرز ما يميز المشفى هو الاهتمام الكبير بالبحث والابتكار في مجال الخصوبة وأطفال الأنابيب، حيث يشارك الفريق الطبي في الدراسات البحثية والتجارب السريرية لتعزيز المعرفة وتحسين أساليب العلاج.

· تسعى " بداية" على توفير بيئة دافئة ومهنية للمرضى، كما تولى اهتمام كبير بالتواصل الجيد مع المرضى، وتقديم المعلومات الشفافة والدعم الشخصي طوال رحلة العلاج.

طرق التواصل مع مركز بداية لعلاج العقم وتأخر الإنجاب

حرص فريق عمل بداية على تسهيل طرق التواصل مع المشفى الطبي، إما من خلال توفير الخط الساخن، أو من خلال التواصل عبر رقم الواتس اب، أو حتى القيام بزيارة المقر الرئيسي للمستشفى، ومن خلال النقاط التالية سوف نوضح جميع طرق التواصل المتاحة مع فريق عمل المستشفى، تابع معنا..

· عنوان المستشفى: 2 شارع أحمد المليحي، الدقي، الجيزة.

· الخط الساخن: 19483

· رقم الواتس اب: 01225368744