شل تعلن عن تراجع الأرباح والعائدات في الربع الأول

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أعلنت شركة النفط العملاقة "شل" ومقرها بريطانيا، اليوم الخميس، عن أن دخلها للربع الأول قبل احتساب الضرائب تراجع إلى 04ر11 مليار دولار من 35ر14 مليار دولار.

وتراجع الدخل المنسوب لحملة الأسهم إلى 36ر7 مليار دولار من 71ر8 مليار دولار العام الماضي. وبلغت الأرباح للسهم 13ر1 دولار بتراجع من 25ر1 دولار قبل عام.

وبلغت الأرباح المعدلة للسهم 20ر1 دولار مقارنة بـ39ر1 دولار في العام السابق.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الضرائب والفوائد والاستهلاك والإهلاك 71ر18 مليار دولار، بتراجع من 43ر21 مليار دولار قبل عام.

وانخفض إجمالي العائدات وغيرها من الدخول إلى 70ر74 مليار دولار من 02ر89 مليار دولا العام السابق