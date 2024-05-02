رياض منصور يطالب الأمم المتحدة بمنح فلسطين العضوية والضغط لإنهاء حرب غزة

قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إنه يجب على الأمم المتحدة منح العضوية لبلاده والضغط على إسرائيل لإنهاء حرب غزة.



وأضاف: "ونحن نلتقي هنا اليوم، لا تزال إسرائيل تحاول طرد الشعب الفلسطيني من التاريخ والجغرافيا، واحتلالها يتجه نحو مستويات أعمق من الانحراف"، وفقا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست.



وقال إن "وقفا فوريا لإطلاق النار دعت إليه هذه الجمعية (العامة للأمم المتحدة) منذ فترة طويلة وطالب به مجلس الأمن هو أمر لا غنى عنه ولا يمكن تأجيله أكثر من ذلك"، متهما إسرائيل بـ"ذبح وتعذيب" الفلسطينيين.

تصريحات منصور جاءت خلال نقاش خاص للاحتجاج على قرار الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة محاولة السلطة الفلسطينية أن تصبح العضو رقم 194 في الأمم المتحدة.

وقال: "قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة هو إشارة لا لبس فيها إلى أن تقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولتهم لا يخضعان لأهواء وإرادة المتطرفين في إسرائيل. لقد طال انتظار انضمامنا إلى الأمم المتحدة"، مشيرا إلى مرور 75 عاما على ذلك.

وقال: "لن نقبل أبدا أن يخضع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة والانضمام إلى الأمم المتحدة، بأي شكل من الأشكال لحق النقض الإسرائيلي".

وقال: "لن نرتدع في سعينا من أجل الحرية"، معتبرا أن مثل هذه الخطوة هي السبيل الوحيد للحفاظ على مستقبل السلام.