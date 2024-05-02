دورتموند يقتنص فوزا ثمينا أمام سان جيرمان في دوري الأبطال

اقتنص بوروسيا دورتموند فوزا ثمينا أمام ضيفه باريس سان جيرمان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

اتسمت المباراة بالندية والإثارة على مدار شوطي اللقاء وتعددت الفرص الخطرة على كلا المرميين، وسط مسلسل إهدار الفرص المحققة من جانب مهاجمي دورتموند وسان جيرمان.

نجح فولكروج في وضع دورتموند في المقدمة في الدقيقة 36 بعدما تلقى تمريرة طويلة وضعته وجها لوجه أمام حارس سان جيرمان قبل أن يطلق صاروخا بيسراه فشل دوناروما في التصدي للكرة معلنة عن الهدف الأول للفريق الألماني.

واصل باريس سان جيرمان من ضغطه من أجل إدراك التعادل ولاحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 51 عندما تعاطف القائم مرتين في فرصة واحدة مع حارس دورتموند بالتصدي لتصويبتي مبابي وأشرف حكيمي ليضيع هدف التعادل بغرابة شديدة.

في المقابل واصل دورتموند أصحاب الأرض من هجماتهم المنظمة عن طريق سانشو وفولكروج، وكان الفريق الألماني قريبا من مضاعفة النتيجة في أكثر من فرصة محققة لولا براعة دوناروما ورعونة مهاجمي دورتموند.

وشهدت الدقيقة 81 فرصة هدف محقق لباريس سان جيرمان أضاعها عثمان ديمبلي عندما أطاح بالكرة العرضية خارج المرمى، لتضيع فرصة التعادل على الضيوف.

واشتعلت المباراة في دقائقها الـ10 الأخيرة، وحاول باريس سان جيرمان بكل قوة إدراك التعادل لكن بسالة دفاع دورتموند وبراعة حارس مرماه حال دون تحقيق سان جيرمان لمبتغاه لتنتهي المباراة بفوز بوروسيا دورتموند بهدف دون رد أمام سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.