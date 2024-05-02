دخول 240 شاحنة مساعدات إنسانية من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم إلى قطاع غزة

تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني 240 شاحنة مساعدات إغاثية، من خلال معبري رفح البري وكرم أبو سالم، لصالح قطاع غزة.

وقال مصدر بشمال سيناء، إنه تم دخول 47 شاحنة مساعدات من خلال معبر رفح البري، شملت 6 شاحنات محروقات، وتضم شاحنتي غاز للطهي خاص بالمنازل، و4 شاحنات سولار، و8 شاحنات مواد غذائية، وشاحنتي مياه وصودا، و3 شاحنات مواد نظافة، و14 شاحنة دقيق، و3 شاحنات فرشات، وشاحنتي ملابس، و5 شاحنات بطاطين، وشاحنة خيام، وشاحنة أدوية، وشاحنة تمر، وشاحنة تحمل مولد كهربائي للمستشفى الكويتي.

وأشار المصدر إلى دخول 193 شاحنة مساعدات من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10 آلاف و868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، و10 آلاف و235 طنًا من الوقود، و129 ألفا و329 طنًا من المواد الغذائية، و26 ألفا و364 طنًا من المياه، بجانب 123 سيارة إسعاف، و43 ألفا و73 طنًا من المواد الإغاثية.