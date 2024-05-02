المفوضية لشئون اللاجئين: 90% من اللاجئين السوريين يحتاجون للمساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية

بدأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، محادثات موسعة مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أرسولا فون دير لاين في السرايا الحكومية.

ووصل الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية، صباح اليوم، إلى بيروت في زيارة رسمية لإجراء لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين تتناول ملف النازحين السوريين.

وكان رئيس قبرص زار لبنان في الثامن أبريل الماضي وبحث مع المسؤولين اللبنانيين أزمة النازحين السوريين.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يتخطى المليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

وعلى صعيد متصل، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ليزا أبو خالد، لوكالة (د. ب. أ)، إن الاهتمام الأساسي للمفوضية يظل هو الاهتمام بالأشخاص "الأكثر عرضة للخطر"، والذين يحتاجون إلى الحماية، موضحة أن المفوضية من جانبها، واجبها ضمان سلامة اللاجئين وكرامتهم، بينما تسعى جاهدة للتوصل إلى حلول دائمة، من بينها إعادة التوطين في دول ثالثة.

وأضافت أن نتائج تقرر "تقييم ضعف اللاجئين السوريين في لبنان" لعام 2023 تشير إلى أن الغالبية العظمى من أسر اللاجئين السوريين مازالت تواجه مستويات عالية من الخطر أمام مجموعة واسعة من الصدمات.

وقالت المتحدثة إنه لا يزال هناك تسعة من بين كل عشرة لاجئين سوريين يحتاجون إلى المساعدة من أجل تلبية غالبية احتياجاتهم الأساسية.