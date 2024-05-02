بايدن: الاحتجاجات العنيفة في ساحات الجامعات الأمريكية على حرب غزة لا تحظى بالحماية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الطلاب يجب أن يتمتعوا بالحق في حرية التعبير، ولكن "الاحتجاج العنيف لا يحظى بالحماية" بموجب القانون.

ويأتي صريح الرئيس اليوم، في الوقت الذي تسود فيه اضطرابات داخل حرم جامعات كبرى احتجاجا على الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة.

وأضاف بايدن في البيت الأبيض، اليوم الخميس: "لسنا دولة استبدادية تقوم بإسكات الشعب أو تسحق المعارضة، فالشعب الأمريكي كلمته مسموعة".

وتابع: " في الواقع، يعد الاحتجاج السلمي من أفضل التقاليد التي تعبر عن كيفية تفاعل الأمريكيين مع القضايا المهمة. لكننا لسنا دولة بلا قانون. نحن مجتمع مدني ويجب أن يسوده النظام".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العنف والتخريب، والتعدي على ممتلكات الغير، وإغلاق الجامعات، وتحطيم النوافذ، كل ذلك لا يعد احتجاجات سلمية.

وأضاف أن "تهديد الآخرين وترهيبهم وبث الخوف فيهم ليس احتجاجا سلميا، بل هو تصرف مخالف للقانون".

واستطرد: "معاداة السامية أو التهديد بالعنف ضد الطلاب اليهود يجب ألا يكون له مكان في أي حرم جامعي، ولا يجب أن يكون له مكان في أمريكا".