انخفاض أسهم إيباي بعد إصدار توقعاتها الفصلية

انخفضت أسهم شركة "إيباي" بأكثر من 4% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول يوم الأربعاء بعد أن أصدرت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها توقعاتها للربع الحالي.

وتوقعت الشركة مبيعات تتراوح بين 49ر2 مليار دولار و 54ر2 مليار دولار للربع الحالي. وكان محللون يتوقعون 56ر2 مليار دولار في المتوسط. كما أن ربحية السهم قد تكون أقل من توقعات السوق.

وتخوض "إيباي" منافسة شرسة مع أمازون وتجار التجزئة الصينيين عبر الإنترنت مثل "تيمو" و"شين" ، وآخرين. وظل عدد المشترين النشطين على المنصة دون تغيير عند 132 مليون للربع الرابع على التوالي.

وفي الربع الأول ، ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 6ر2 مليار دولار. وانخفض صافي الدخل إلى 438 مليون دولار من 567 مليون دولار قبل 12 شهرا.

وأعلنت إيباي في يناير أنها ستشطب حوالي ألف وظيفة من أجل خفض التكاليف. وتشير تقديرات إلى أن التخفيضات تؤثر على 9% من الموظفين بدوام كامل، كما ورد في ذلك الوقت. وبرر رئيس"إيباي" جيمي إيانون التسريح بالقول إن النفقات نمت بشكل أسرع من الأعمال.